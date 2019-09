Partilhar o artigo Mosteiro da Batalha estabelece protocolo de colaboração com maior templo budista do mundo Imprimir o artigo Mosteiro da Batalha estabelece protocolo de colaboração com maior templo budista do mundo Enviar por email o artigo Mosteiro da Batalha estabelece protocolo de colaboração com maior templo budista do mundo Aumentar a fonte do artigo Mosteiro da Batalha estabelece protocolo de colaboração com maior templo budista do mundo Diminuir a fonte do artigo Mosteiro da Batalha estabelece protocolo de colaboração com maior templo budista do mundo Ouvir o artigo Mosteiro da Batalha estabelece protocolo de colaboração com maior templo budista do mundo

Tópicos:

Batalha Aljubarrota, Humanidade, Java, Leiria, Mosteiro Batalha, Templo Borobudur Edy, UNESCO, VIII,