Cultura
Mosteiro de São Bento da Vitoria no Porto reabre portas com concerto do ciclo "Musical-mente"
O Mosteiro de São Bento da Vitoria no Porto esteve fechado quase um ano para obras e vai abrir as portas ao público esta quinta-feira.
Foram obras de modernização do espaço que permitiu também ao mosteiro criar novas valências. Mas ainda há projetos atirados para o futuro.
Um mosteiro renovado que apresenta agora um programa de 4 dias, com o primeiro hoje, de três concertos do ciclo “MUSICAL-MENTE.”
O 6.º ciclo de MUSICAL-MENTE tem como mote Música e Literatura. As ressonâncias entre ambas não poderiam ser mais bem evocadas do que no alinhamento do primeiro concerto.
Um mosteiro renovado que apresenta agora um programa de 4 dias, com o primeiro hoje, de três concertos do ciclo “MUSICAL-MENTE.”
O 6.º ciclo de MUSICAL-MENTE tem como mote Música e Literatura. As ressonâncias entre ambas não poderiam ser mais bem evocadas do que no alinhamento do primeiro concerto.