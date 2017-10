Mostra de Doçaria Conventual e Regional de Coimbra apresenta novo doce

Lusa03 Out, 2017, 17:37 | Cultura

Designado `Pedro e Inês`, o novo bolo, que foi criado pela Associação de Doceiros de Coimbra (ADOC), no âmbito das iniciativas que assinalaram os 650 anos da morte do monarca Pedro I, é feito com "ingredientes tradicionais".

A apresentação da nova doçaria constitui um "momento alto do certame" e "mais um importante contributo para a preservação e divulgação da história e da sua relação com o riquíssimo património de sabores e saberes da doçaria coimbrã", sustenta a Câmara de Coimbra, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

A Mostra de Doçaria Conventual e Regional de Coimbra, que volta a realizar-se no Quartel da Brigada de Intervenção (antigo Convento de Sant`Ana, junto aos Arcos do Jardim, na Alta de Coimbra) conta este ano com 39 doceiros e expositores - "a mais elevada participação de sempre".

Os expositores e doceiros, que representam estabelecimentos de pastelaria e associações ligadas ao setor, são oriundos, além de Coimbra, de diversos pontos do país, como Alcobaça, Amarante, Braga, Évora, Felgueiras, Guarda, Leiria, Ovar, Régua, Santa Maria da Feira, Santarém ou Vizela.

"A preciosa e doce herança de alguns conventos de Coimbra" estará representada por doceiros não só da cidade e região, mas também de outras zonas do país, como Alfeizerão, Aveiro, Lamego, Ovar ou Tomar, adianta a autarquia, assegurando que "não faltarão especialidades doceiras como os pastéis de Santa Clara, o manjar branco, as arrufadas de Coimbra, as queijadas, as talhadas de príncipe, os suspiros, a barriga de freira, a encharcada e o pão-de-ló".

Em simultâneo com o certame, terá lugar a terceira edição do Concurso de Doçaria Conventual e Tradicional, promovido pela ADOC e dirigido aos doceiros participantes, cuja entrega de prémios está prevista para as 15:00 de domingo.

Organizada pela Câmara Municipal de Coimbra, com a colaboração da Brigada de Intervenção, a Mostra de Doçaria, com entrada gratuita, decorre no sábado, entre as 14:00 e as 23:00, e, no domingo, entre as 10:00 e as 19:00.