Mostra Galiza quer unir comunidades CPLP em Coimbra através da arte

Na sequência da Mostra de Teatro Galego, realizada em 2023, o evento retorna agora com outro nome, destacando "o reforço da abertura a outras artes, como a música, a dança, a poesia e as artes visuais", numa proposta bienal, revelou hoje a organização, num comunicado enviado à agência Lusa.

O programa de 2025 acontece em vários espaços da cidade, entre os dias 22 de outubro e 01 de novembro, e inclui nove espetáculos, oficinas, uma exposição, sessão de poesia, a apresentação de dois livros, uma aula aberta, `masterclass` e uma feira do livro teatral.

A iniciativa, organizada pela Cena Lusófona e pel`A Escola da Noite, em parceria com mais de uma dezena de instituições portuguesas e galegas, tem o Brasil como país lusófono convidado.

"A existência de um país lusófono convidado ocorre na sequência do trabalho que a Cena Lusófona vem desenvolvendo, há vários anos, no sentido de contribuir para integrar a Galiza nos circuitos de intercâmbio no espaço da CPLP", adiantou a organização.

O programa começa com a inauguração da exposição "Isaac Díaz Pardo: deseño, memoria e compromiso", organizada pela Facultade de Deseño da Universidade de Vigo, no dia 22, na Cena Lusófona, seguida do espetáculo teatral "Helen Keller: a muller marabilla?", pelo Grupo Chévere, no Teatro da Cerca de São Bernardo.

Entre as atividades previstas, estão as peças "As que limpan", na Oficina Municipal do Teatro (no dia 23), pela companhia A Panadaría, e "A serie coplen", no Teatro Académico de Gil Vincente (dia 30), pelo Centro Dramático Galego.

O espetáculo de dança, música e teatro de Antonio Nóbrega e Rosane Almeida, "Mestiço Florilégio", no dia 26, no Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB), é outra das propostas.

No âmbito da programação infantil e familiar, integrados no programa Sábados para a Infância no TCSB, destacam-se os espetáculos teatrais "Kyoki", pela companhia Elefante Elegante, no dia 25, e "A nena que vivia nunha caixa de mistos", pelo grupo Caramuxo Teatro, a 01 de novembro.

Reunidos em residência artística a convite da mostra, Uxía (Galiza); Antonio Nóbrega e Ceumar (Brasil); e Luís Pedro Madeira, Manuel Rocha e Quiné Teles (Portugal) vão dar vida ao concerto "Terreiro Mestiço", a 31 de outubro, no Convento São Francisco.

"Ao longo dos onze dias da mostra será ainda possível frequentar a oficina de narração oral dirigida por Paula Carballeira e a oficina de danças populares brasileiras ministrada por Rosane Almeida, participar nas conversas com o Grupo Chévere e com o programador e gestor cultural Xosé Paulo Rodríguez (diretor do Teatro Rosalía de Castro, na Corunha)", acrescentou a Cena Lusófona.

Os participantes poderão também assistir à sessão de poesia "Arrincando Marcos" e à apresentação dos livros "A ditadura portuguesa contra Castelao. Ricard Salvat en Coimbra", de Antonio Iglesias Mira, e "O proceso / Apaga o Candil", de Cándido Pazó.