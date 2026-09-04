Cultura
MOTELX 20ª edição do Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa é a maior de sempre
A edição 20 do MOTELX, Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa é a maior de sempre. Realiza-se de 30 a 13 de setembro no Cinema São Jorge, em Lisboa, pela primeira vez são 11 dias de festival. A Cinemateca Portuguesa vai receber a seção "Lost in Europe: O Terror por Detrás da Cortina de Ferro".
Há mais de 170 filmes na programação, em destaque estão 10 filmes em estreia nacional. A cineasta Solveig Nordlund vai receber o prémio Noémia Delgado para mulheres notáveis no terror.
Pela primeira vez vai realizar-se o Monster Day, com concurso de máscaras de monstros.
"Drag" de Raviv Ullman, Greg Yagolnitzer, com produção de Danny DeVito, é o filme de abertura. A cerimónia de encerramento faz-se com o filme "Fall 2: Deadpoint" de Michael Spierig e Peter Spierig.
Pela primeira vez vai realizar-se o Monster Day, com concurso de máscaras de monstros.
"Drag" de Raviv Ullman, Greg Yagolnitzer, com produção de Danny DeVito, é o filme de abertura. A cerimónia de encerramento faz-se com o filme "Fall 2: Deadpoint" de Michael Spierig e Peter Spierig.