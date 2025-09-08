MTV Video Music Awards abrem com vitória de Lady Gaga no prémio de artista do ano

"Ser artista é uma tentativa de conectar as almas das pessoas em todo o mundo", afirmou Gaga no discurso de agradecimento do primeiro prémio da noite. "Ser artista é uma disciplina e uma arte para alcançar o coração de alguém, onde se cria raízes, lembrando-a de sonhar", acrescentou na UBS Arena.

O VMA, está a ser apresentado por LL Cool J, que abriu o evento com um espírito descontraído.

Para além de Lady Gaga, também Taylor Swift e Beyoncé disputavam o título de artista do ano, e entre as duas o registo das artistas mais premiadas na história dos VMA, com 30 prémios cada uma. A vitória de Gaga deixa-as empatadas por mais um ano.

Mariah Carey irá receber o prémio Video Vanguard Award 2025. Entre os vencedores anteriores estão Katy Perry, Shakira, Beyoncé e Madonna.

Busta Rhymes receberá o primeiro prémio MTV VMA Rock the Bells Visionary Award durante o programa, e Ricky Martin será homenageado com o prémio inaugural Latin Icon Award. Ambos atuarão.

Entre o grupo de artistas a atuar no evento, que este ano está a ser transmitido pela CBS pela primeira vez, e pela MTV em simultâneo, constam Conan Gray, Tate McRae, Jelly Roll, Post Malone, Alex Warren, J Balvin, Sabrina Carpenter e sombr. O MTV VMA 2025 estará ainda disponível em "streaming" na Paramount+ nos Estados Unidos.