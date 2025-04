MUDA. Projeto pretende ser ação contra o assédio nas artes

O MUDA, um projeto de ação contra o assédio nas artes em Portugal, quer transformar práticas de trabalho que permitem situações de não consentimento, abusos de poder, manipulação e vitimização. É o que explica à Antena 1, Raquel André, uma das fundadoras.O inquérito para recolha de dados começa a ser partilhado, em Junho deste ano, e prevê-se uma publicação final dos resultados, em Março de 2026.Para a socióloga Dália Costa, que integra a equipa do estudo científico, fala na importância de denunciar uma prática instalada e criar uma mentalização no campo das condutas.O estudo científico está a ser realizado por uma equipa multidisciplinar de investigadoras: nas áreas da psicologia, sociologia e Direito do Trabalho. Esta segunda-feira é lançada a página de internet mudaprojeto.com com materiais de apoio que inclui legislação, mas também contactos úteis e agenda de atividades. Os resultados do inquérito - que é completamente anónimo - serão conhecido para o ano.