Mulheres que carregam o mundo são protagonistas no Museu de Etnologia

Na galeria do Museu de Etnologia de Lisboa, entrada gratuita para conhecer o trabalho fotográfico da norte-americana Lehka Singh, realizado nos últimos 25 anos em países como a Índia, Quénia ou Japão, e que mostram a sobrecarga física nas suas atividades.



As fotografias revelam, segundo a assistente da autora Carley Yonkman, "enorme sobrecarga física que recai ainda hoje sobre as mulheres" nos dias de hoje. Deixando para o espetador a resposta à questão: "serão elas reconhecidas pelo trabalho que desempenham nas sociedades onde estão inseridas?".



Reflexo das observações de Lehka Singh, as mulheres foram fotografas em viagens refletiu por países como a Índia, Butão, Japão, Marrocos, Quénia, Ruanda, Tanzânia, Namíbia e Estados Unidos da América.



Formada em filosofia e sociologia, Lekha Singh apresentou até hoje mais de vinte exposições, nomeadamente no Smithsonian, em Washington, e no Musée de Homme, em Paris, e a sua obra está representada em várias coleções internacionais.