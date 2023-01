Mulheres que Contam. Segunda temporada

A segunda temporada da série Mulheres que Contam começa recordando momentos e frases marcantes das primeiras entrevistadas: empresárias, ginastas, cientistas, jornalistas, professoras universitárias que partilharam, com generosidade, as suas vidas, experiências e os seus motes de vida - inspirando outras e outros com as suas narrativas.



Outras mulheres inspiradoras esperam-nos em 2023: ecólogas, arquitetas, submarinistas, artistas, escritoras, pintoras.



Em parceria com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade do Género, pintamos o mundo a cores.