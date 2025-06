"Mundo Encantado" é tema do Carnaval de Torres Vedras em 2026

Numa nota de imprensa, a Promotorres explicou que o processo de escolha do tema teve início em março, quando a organização lançou um apelo nas redes sociais do evento a convidar os foliões a apresentarem sugestões de temas.

"Da recolha inicial, foram pré-selecionadas 24 propostas, que passaram à fase seguinte da votação", adiantou.

Já a segunda fase contou com a participação de várias entidades "representativas da vida carnavalesca" de Torres Vedras, como a Câmara Municipal, a Promotorres, associações e grupos carnavalescos, construtores de carros alegóricos e do monumento, os Reis do Carnaval, e, pela primeira vez, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços da Região Oeste e os agrupamentos escolares que participam no corso escolar.

"Do apuramento dessa votação, resultaram os 12 temas mais votados, que foram então submetidos à decisão final dos foliões, que decorreu até às 23:59 do dia 21 de maio, através da aplicação oficial do Carnaval de Torres Vedras", referiu a empresa.

Segundo a empresa municipal, "com 319 de 1.633 votos no total, o tema `Mundo Encantado` foi o mais votado pelos foliões e, por isso, será o ponto de partida" para o Carnaval de Torres Vedras, entre 13 e 18 de fevereiro de 2026.

Em 2022, o Carnaval de Torres Vedras foi inscrito como Património Cultural Imaterial Nacional por ser considerado "o mais português de Portugal" e se manter fiel às tradições do Entrudo português.

É conhecido pela sátira social e política, a originalidade dos seus carros alegóricos e pela forte participação popular e envolvimento da comunidade.

São características do Carnaval de Torres Vedras o facto de dois homens locais desempenharem os papéis de Rei e Rainha, a existência de uma "dinastia" dos títulos dos reis, as `matrafonas` (homens com roupas e acessórios habitualmente usados por mulheres), as celebrações da chegada e entronização dos reis e a participação da comunidade.

Já em março, o Município de Torres Vedras entregou o dossiê de candidatura do Carnaval local a património cultural imaterial da humanidade da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (Unesco, na sigla em inglês).

"A candidatura visa reforçar a importância cultural do Carnaval de Torres Vedras, assegurar o compromisso com a sua preservação e aumentar a sua visibilidade internacional", sublinhou a autarquia na ocasião.

O Carnaval de Torres Vedras, que em 2023 comemorou o seu centenário, insere-se nas tradições do Entrudo português, cujas raízes remontam às festas pagãs relacionadas com as festas de inverno e com os cultos de fertilidade e da abundância no início da primavera, incluídos pelo cristianismo no calendário litúrgico.

As manifestações do Carnaval espontâneo em Torres Vedras, característica que persiste até hoje, remontam ao século XIX, mas foi em 1923 que uma elite local republicana e um grupo social comercial/industrial emergente iniciou os festejos organizados nas ruas.