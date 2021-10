Municípios de Sernancelhe, Trancoso e Gouveia organizam eventos dedicados à castanha

A Festa da Castanha de Sernancelhe decorre de sexta-feira a domingo, no Pavilhão Multiusos Exposalão, e tem também uma edição `online` (na plataforma Dott, em https://dott.pt/pt/campaign/feira-castanha-sernancelhe, com entregas pelos CTT), que começou na sexta-feira e se prolonga até ao dia 12 de novembro.

Segundo a organização, a Festa da Castanha de Sernancelhe regressa este ano ao formato físico, mas a presença `online`, que complementa o evento, "permite que a `Terra da Castanha` leve o seu produto de excelência a casa de todos os portugueses, com toda a segurança e qualidade".

A Festa da Castanha de Sernancelhe, que cumpre este ano 29 edições, tem a abertura oficial agendada para as 18:30 de sexta-feira e o encerramento para as 21:00 de domingo.

O programa inclui animação musical, atividades de `showcooking`, o concurso da "Melhor Castanha DOP Soutos da Lapa" e o "Concurso do Melhor Doce de Castanha", entre outras iniciativas.

Na música, destacam-se espetáculos com os grupos "Ús Sai de Gatas" (sexta-feira, 21:00) e de Música Tradicional Portuguesa "Pina Trio" (sábado, 21:00).

No vizinho município de Trancoso, a Feira da Castanha e Paladares de Outono 2021 vai decorrer no Pavilhão Multiusos, de sexta-feira a segunda-feira, com um programa que inclui concursos da "Melhor Castanha" (variedades Martaínha e Longal) e de "Doçaria de Castanha", conferências, degustações e um magusto popular, entre outras atividades.

O evento tem a abertura das portas marcada para as 10:00 de sexta-feira, mas a inauguração oficial está agendada para as 17:00.

Do programa musical destacam-se espetáculos com Augusto Canário (sexta-feira, 21:15), Tiago Silva (sábado, 21:15) e Sons do Minho (domingo, 18:00).

A Feira da Castanha e Paladares de Outono também inclui a realização de umas Jornadas Técnicas do Castanheiro, no sábado, entre as 10:30 e as 13:00, nas quais serão abordados os temas "Situação atual e perspetivas do setor da castanha na Extremadura" (por Efrén Martin Martin, técnico da Associação de Produtores de Castanha de Villuercas, Espanha) e "Oportunidades de investimento e apoio no âmbito do PDR2020" (por Pedro Carvalho, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro).

No concelho de Gouveia, na Serra da Estrela, a Festa da Castanha - Sabores de Montanha realiza-se nos dias 05, 06 e 07 de novembro, na freguesia de Folgosinho.

A iniciativa é organizada pela ADIRAM - Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha, pelo município de Gouveia e pela Junta de Freguesia de Folgosinho, e visa promover a castanha "enquanto produto endógeno de grande importância no território".

A Festa da Castanha -- Sabores de Montanha é um certame gastronómico realizado em torno da castanha, com venda direta de castanhas e de outros produtos gastronómicos que têm este fruto como ingrediente.

A iniciativa inclui magustos comunitários, experiências gastronómicas de montanha proporcionadas pela restauração local, `showcookings`, oficinas gastronómicas e um concurso de doçaria, animação, uma exposição etnográfica, saídas de campo, `workshops`, seminários, plantações e atividades desportivas.