Mural de Agustina Bessa Luís em homenagem ao centenário do nascimento

A escritora faria amanhã 100 anos, e a homenagem da CCDR-NORTE a Agustina e ao território começou esta semana com as visões dos artistas sobre títulos como "A Sibila", "Os Incuráveis", "A Muralha", "As Pessoas Felizes", "As Fúrias", "Fanny Owen", "Dentes de Rato", "Os Meninos de Ouro", "Vale Abraão", "Prazer e Glória" ou "Estações da Vida", entre outros.



A filha de Agustina, a artista Mónica Baldaque, está a pintar o cadeirão onde a mãe escrevia. É um refúgio que agrega todos os livros homenageados, e a partir do qual a escritora nortenha se abriu ao mundo.



A obra localiza-se no exterior do muro da CCDR-NORTE, na Via Panorâmica Edgar Cardoso, e tem a coordenação geral de Jorge Sobrado, dirigente da CCDR-NORTE nas áreas da Cultura e Marketing Territorial.



Frederico Soares Campos (DRAW) é o curador artístico desta intervenção, onde participam o próprio e os artistas FEDOR, Third, OKER, SPHIZA, CAVER, Fátima Bravo, GLAM, MADUZE, Daniel Africano, Pedro Podre e Mafalda Mendonça.



O repórter João Couraceiro encontrou Mafalda e o curador entre as pinturas.