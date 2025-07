No último dia dos NOS Alive, no sábado, o guitarrista dos Muse esteve em palco envergando uma camisola como nome de Diogo Jota. Foi uma homenagem na despedida deste festival que se realiza no Passeio Marítima de Algés, em Oeiras, e que já tem datas para o ano que vem.

A organização do Alive anunciou ontem que o festival volta no próximo ano, de 9 a 11 de julho, e com o regresso da banda Buraka Som Sistema.