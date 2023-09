Museólogo francês Hugues de Varine distinguido com Medalha de Mérito Cultural

A secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, destacou o "trabalho inestimável" de Hugues de Varine, de 87 anos, na investigação, divulgação e promoção da museologia, para justificar o reconhecimento do Estado português.

"Pelo inestimável trabalho de uma vida inteira dedicada à investigação, à divulgação e à compreensão da museologia na sua dimensão social, designadamente com os conceitos de ecomuseu e de museu comunitário, e ainda pelo seu papel no aprofundamento dos laços culturais que ligam Portugal e França, tenho o privilégio de, em nome do Estado português, prestar a pública homenagem que lhe é devida", disse Isabel Cordeiro.

A cerimónia decorreu no espaço CETMOPA, na Rua da Cale, no Fundão, que acolhe o acervo bibliográfico e documental doado pelo professor considerado o pai da eco museologia.

A governante salientou a importância de o museólogo ter dado às populações "o sentimento de que são moralmente proprietárias do território que habitam" e o seu papel "para o reconhecimento do património enquanto recurso da vida comunitária, como um recurso para o sentimento de pertença e de participação na vida coletiva".

Isabel Cordeiro vincou ainda a obra escrita de Hugues de Varine como "uma referência mundial na história da museologia" e "uma inspiração para muitos profissionais da museologia".

O presidente do Conselho Diretivo do CETMOPA, Luís Raposo, enfatizou que "em todo o mundo há seguidores varinianos", que a documentação vai ser consultada por investigadores "de todo o lado", enalteceu "o amor que ele dedicou à Cova da Beira" e alertou que o centro hoje inaugurado "não é um museu no sentido tradicional".

"É a simbiose entre tradição e inovação que este espaço vai albergar", reforçou Luís Raposo, segundo o qual se trata de "um centro de nível mundial", que vai receber outras doações, e que assenta na ideia de ser "uma centelha" que acolha projetos e financie outros a criar ou em curso.

Para o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, o CETMOPA é "um espaço de criação, de vivências, de desafios", em que, mais do que o foi feito, importa ver o que pode ser "aportado para criar mais impacto".

"A nossa República estar a reconhecer o mérito de Hugues de Varine é um ato de grande justiça", considerou o autarca, segundo o qual o museólogo "é um agente de desenvolvimento cultural e não só".

O homenageado agradeceu em português e frisou que o importante não é a sua presença, mas "a ideia" de ter sido criado o centro que assenta em "pilares do território" e são "elementos essenciais de desenvolvimento": "o território, a mobilidade e o património".

O francês sucedeu na presidência mundial do Conselho Internacional de Museus (ICOM, na sigla em inglês) ao seu fundador, George-Henri Rivière.

O museólogo foi presidente do Instituto Franco-Português e esteve envolvido no estudo e promoção de vários patrimónios locais, como as Minas da Panasqueira, nos concelhos da Covilhã e do Fundão, no distrito de Castelo Branco.