Museu Britânico retira a palavra "Palestina" de algumas exposições

O museu já tinha feito algumas revisões em 2025, na sequência de reações de visitantes, como alguns painéis do Egito que passaram a ser designados como “descendência cananeia” em vez de “descendência palestiniana”.



As reclamações surgem do facto de algumas peças na ala do Antigo Egito e Levante terem referência à Palestina – área geográfica, não o povo –, algo que o grupo considera como “referências historicamente imprecisas” e que arrisca o “obscurecimento da história de Israel e do povo judeu”, criando uma “falsa impressão de continuidade”.Por essa razão,Ao jornal britânico, um porta-voz do Museu Britânico afirmou que, no caso das galerias do Médio Oriente, “o termo Canaã é relevante para o sul do Levante no final do segundo milénio antes de Cristo”.“Utilizamos a terminologia da ONU em mapas que mostram as fronteiras modernas, por exemplo, Gaza, Cisjordânia, Israel, Jordânia, e nos referimos a 'palestiniano' como um identificador cultural ou etnográfico quando apropriado”, acrescenta.A decisão da instituição provocou a promoção de uma petição , com mais de oito mil assinaturas, que afirma que a decisãoOs peticionários lembram que a região em causa é designada como “Palestina” desde o século V a. C. – apesar de existirem possíveis referências datadas do século XI a. C. – e que assim o foi até ao século XIX, estando até incluindo na obra de William Shakespeare “Otelo”.A partir do século XX é que o termo passou a ser político e a identificar-se com o Mandato britânico da Palestina, criado após a I Guerra Mundial e que viria a dar origem a Israel e à Palestina.