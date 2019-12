Museu da Música Portuguesa reúne espólios de Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça

O Museu da Música Portuguesa reúne os espólios de Michel Giacometti e Fernando Lopes-Graça. O museu no Monte do Estoril é o protagonista do episódio desta semana da série da RTP "Em busca do Museu Desconhecido".