Museu de Banda Desenhada de Beja com apoio comunitário e previsto abrir em 2027

Em comunicado divulgado hoje, a Câmara de Beja anunciou que este projeto, "há muito ambicionado", tem abertura prevista para o próximo ano.

"O investimento global ascende a 1.274.027,69 euros, com financiamento a 85% [de fundos comunitários], e prevê a reabilitação de um edifício devoluto no centro histórico, que "será adaptado para acolher o novo equipamento cultural", disse o município.

Contactado pela agência Lusa, o diretor da Bedeteca de Beja, Paulo Monteiro, revelou hoje que a comparticipação financeira de 85% do museu está assegurada através do programa Alentejo 2030, depois da candidatura apresentada pela câmara ter sido aprovada em outubro.

"Em 2026, vamos abrir concurso para a obra e esperamos, em 2027, abrir o museu ao público", indicou o também técnico da câmara municipal e diretor do Festival Internacional de BD de Beja.

De acordo com este responsável, o futuro MBD de Beja conta já "um espólio espantoso, que medeia entre meados do século XIX e o início do século XXI, contemplando uma série de grandes autores de banda desenhada".

"Temos muitas pranchas originais, guiões, materiais de desenho, fotografias e, naturalmente, uma bibliografia muito vasta, que entronca no acervo que já tínhamos na Bedeteca" de Beja, assinalou.

Ao todo, precisou Paulo Monteiro, são "perto de 1.500 pranchas [de banda desenhada]", assim como "centenas de fotografias, manuscritos e correspondência" de quase uma centena de artistas nacionais, como Rafael Bordalo Pinheiro, Stuart de Carvalhais ou Carlos Botelho.

"Temos uma série de materiais que permitem que se tenha realmente uma panorâmica muito alargada sobre a história da banda desenhada portuguesa", reforçou.

No comunicado de hoje, a Câmara de Beja explicou que este projeto "vem reforçar a longa e reconhecida tradição da cidade no domínio da banda desenhada", afirmando-a "como um polo cultural de referência a nível nacional e internacional".

A infraestrutura "integrará um conjunto diversificado de espaços, incluindo três salas de leitura, onde ficará instalada a Bedeteca de Beja, atualmente sediada na Casa da Cultura", precisou a autarquia alentejana.

O futuro espaço contará ainda com "sete salas de exposição permanente, duas salas para exposições temporárias, uma sala destinada a oficinas pedagógicas, uma sala ampla com função de loja, gabinetes, arquivo, terraço e outras valências complementares", acrescentou.

O projeto do MBD Beja começou a ser desenvolvido pela câmara municipal em 2016 e a sua concretização vai permitir que Portugal passe a "integrar um roteiro internacional" de espaços do género, que inclui diversos países, notou Paulo Monteiro.

Por outro lado, continuou, o espaço vai dar a conhecer a história da denominada 9.ª arte, que remonta a 1850.

"É muito importante que as pessoas no nosso país tenham a noção do real valor deste património e da contribuição da banda desenhada para a história da arte portuguesa", concluiu.

Na cidade de Beja existe, desde 2005, uma das poucas bedetecas em Portugal e decorre, anualmente, um festival internacional de BD, projetos dirigidos por Paulo Monteiro.

Também existe, há quase 25 anos, o coletivo Toupeira, composto por mais de 30 autores, que vivem da BD e da ilustração.