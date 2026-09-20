Museu de George Lucas abre em Los Angeles com ambição de elevar a arte narrativa

"A visão inicial foi mostrar a arte narrativa como género", afirmou a diretora executiva do Lucas Museum of Narrative Art. "E a arte narrativa são histórias ilustradas, histórias num único quadro, histórias que não precisam de explicações adicionais, histórias para as quais se pode olhar e saber o que está a acontecer ou com as quais se pode envolver emocionalmente".

O projeto de mais de mil milhões de dólares mistura originais de Frida Kahlo com desenhos de Hergé e murais de Banksy, e as galerias têm temas tão distintos quanto "ficção científica", "histórias para a infância" e "vida cívica" ou em comunidade.

George Lucas sempre teve muito apreço por ilustradores e artistas desse género e queria dar-lhes uma plataforma em larga escala. O cineasta chamou ao seu projeto de dimensões megalómanas "um templo dedicado à arte do povo".

"Adoro a justaposição em que podemos ver de tudo, de Diego Rivera a Picasso até John Philip Falter, Frida Kahlo e Norman Rockwell, porque eles estão unidos como contadores de histórias", disse Tracey Bates. "Não estão unidos por datas ou algo clássico, mas pelas histórias que contam".

Das mais de 1.300 peças, apenas nove foram cedidas em empréstimo e o museu continua a adquirir mais obras, além de estar a ultimar um calendário de eventos no espaço maciço do museu.

"Temos muitos trabalhos em papel, em especial novelas gráficas e banda desenhada", indicou Tracey Bates à Lusa, referindo a necessidade de preservar esses materiais com frequência. "Esperamos alterar essa galeria a cada seis meses".

Essa rotatividade será também uma oportunidade de trabalhar com artistas locais e ir descobrindo novos autores. "Esta galeria e este museu foram desenhados pelo génio de Ma Yansong e George [Lucas] para abrir caminhos de descoberta", salientou Bates.

Ma Yansong é um arquiteto chinês muito influente e fundador da MAD Architects, que começou a trabalhar no projeto com George Lucas e a sua mulher, Mellody Hobson, cofundadora do museu, em 2014.

Inicialmente, a localização escolhida era Chicago, mas diversos obstáculos levaram o museu para Exposition Park, em Los Angeles.

"Uma das coisas que nos torna únicos é o facto de termos conseguido construir um museu novo nos tempos que correm, o que é algo extraordinário", salientou Tracey Bates. "Significa que podemos experimentar mais, porque não estamos presos ao histórico anterior de uma instituição".

O edifício em si, localizado no bairro menos afluente da zona centro-sul de Los Angeles, foi pensado como uma obra de arte e lembra uma nave espacial ou um disco voador.

O espaço expositivo soma perto de dez mil metros quadrados, repartidos por 30 galerias interligadas num design circular. Um dos pontos altos é a aquela dedicada ao cinema, onde se encontram artefactos importantes dos filmes "Star Wars".

Das janelas, os visitantes têm uma vista extraordinária de Los Angeles e dos jardins que rodeiam o edifício, um espaço verde muito significativo de 44 mil metros quadrados.

O complexo inclui dois cinemas - as salas Robert Flaherty, pioneiro do documentário, e Slavko Vorkapich, das novas técnicas de montagem - uma cafetaria, um restaurante, lojas e uma biblioteca de pesquisa cujo acesso é gratuito.

O museu situa-se num "bairro tipicamente hispânico e afro-americano, e queríamos garantir que estamos em conversa com as pessoas", disse a CEO à Lusa. Todos os que residem no código postal do bairro, 90037, têm direito a um passe anual duplo gratuito e, antes da abertura ao público, já puderam visitar o museu.

Na terça-feira, 22 de setembro, quando o Lucas Museum of Narrative Art abrir, os bilhetes diários vão custar entre 21 e 25 dólares (cerca de 18 a 21 euros) e quem quiser pode tornar-se membro a partir de 140 dólares por ano.

O `site` lucasmuseum.org também permite percorrer algumas coleções. Na página de abertura lê-se: "O Lucas Museum explora a forma como a arte narrativa molda o nosso mundo --- expressando crenças, comunicando valores, expandindo a imaginação e convidando ao diálogo."