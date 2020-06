Museu desenhado por Álvaro Siza na China abre ao público em novembro

As obras de construção do Museu de Educação Artística Huamao já terminaram, anunciaram no domingo as autoridades de Yinzhou, um dos distritos da cidade de Ningbo, no leste da China.

O museu, situado junto ao Lago Dongqian, tem uma área de mais de seis mil metros quadrados, revelou o Departamento de Informação do Comité Distrital de Yinzhou, do Partido Comunista Chinês.

Num comunicado publicado no portal oficial, o Departamento sublinha que, em vez de escadas, o edifício, com uma altura de 25 metros, tem uma rampa sem barreiras a ligar os cinco andares e é iluminado apenas por janelas situadas no rés-do-chão e no topo do museu.

O edifício, um projeto do grupo privado chinês Huamao Group, terá uma área interativa onde os visitantes poderão experimentar escultura, impressão a três dimensões e copiar pinturas famosas.

O Huamao já investiu mais de 2,5 mil milhões de yuan (314,6 milhões de euros) no projeto, que inclui um hotel, um centro de conferências e 22 estúdios para artistas, cinco dos quais foram também desenhados por Álvaro Siza Vieira.

O presidente do Huamao Group, Xu Wanmao, refere no comunicado que decidiu convidar Álvaro Siza Vieira a liderar o projeto após visitar o Museu de Arte Contemporânea, que o arquiteto desenhou para a Fundação Serralves, no Porto.

A primeira obra de Siza Vieira na China - um edifício de escritórios, desenhado em parceria com o arquiteto Carlos Castanheira - foi inaugurado em agosto de 2014, no leste do país.

Na altura, foi anunciada a adjudicação do projeto do museu ao arquiteto português.