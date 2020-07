Museu do Caramulo produz série documental sobre automóveis portugueses

Segundo Salvador Patrício Gouveia, do Museu do Caramulo, o objetivo é "mostrar alguns dos mais extraordinários automóveis produzidos em Portugal, evitando que as suas histórias caiam no esquecimento ou permaneçam no total desconhecimento por parte do grande público".

Intitulada "Automóveis Portugueses", a série terá seis episódios, referentes aos automóveis Felcom (1933), Edfor (1937), Alba (1952), DM (1953) e AR (1955), cinco dos que sobreviveram e ainda estão em condições de circular.

"Cada um destes cinco episódios focará a história do modelo e do seu criador, assim como do seu atual proprietário", explicou.

Salvador Patrício Gouveia referiu que "o último episódio será dedicado a toda a indústria e projetos motorizados portugueses e contará com a apresentação de José Barros Rodrigues", autor de vários livros sobre automóveis produzidos em Portugal. Haverá também um episódio extra com o "making of" da série.

Para concretizar esta série, o Jornal dos Clássicos "vai recorrer a uma produção profissional e munida de todas as capacidades técnicas para poder trazer o melhor que existe na arte de contar uma história", explicou.

A intenção é "mostrar da melhor forma possível as extraordinárias aventuras de criatividade e empreendedorismo que marcaram a era dourada da produção de automóveis em Portugal, entre os anos 30 e 50" do século XX, acrescentou.

A série já se encontra em gravações e estreará durante o segundo semestre de 2020, no canal do Jornal dos Clássicos no YouTube, com uma periodicidade semanal.

Situado no concelho de Tondela, o Museu do Caramulo integra uma coleção de arte, uma coleção de automóveis, motos e bicicletas e uma coleção de brinquedos antigos.

Regularmente, produz também exposições temáticas e temporárias e organiza vários eventos, como o Salão Motorclássico, o Caramulo Motorfestival e o Rider - Passeio de Motos Clássicas.

O Jornal dos Clássicos - que é atualmente detido pelo Museu do Caramulo e editado exclusivamente `online` - tem como objetivo principal informar os apaixonados dos veículos antigos, clássicos e desportivos sobre todos os aspetos alusivos a este universo.