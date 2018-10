Museu do Design adquiriu pórtico de Querubim Lapa criado para a Loja Rampa

Lusa02 Out, 2018, 18:24 | Cultura

De acordo com um comunicado do MUDE, museu tutelado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), a peça foi adquirida no âmbito da estratégia de aquisição de obras para constituir um acervo representativo do design e da produção nacionais.

Nessa linha, o museu, através da CML, adquiriu este pórtico idealizado e projetado por Querubim Lapa para a emblemática Loja Rampa (1956), do arquiteto Francisco da Conceição Silva (1922-1982), situada no Largo Rafael Bordalo Pinheiro, ao Chiado, em Lisboa.

Uma das missões do museu é esta política de aquisições, para "contribuir para o estudo, o conhecimento, a conservação e a divulgação da cultura material em Portugal e dos seus autores", recorda o comunicado.

A Loja Rampa era um espaço comercial situado perto do Chiado, que vendia roupa, acessórios e objetos decorativos, e o seu autor, Conceição Silva - que também assinou, entre outros projetos, o Hotel do Mar (Sesimbra, 1958-1964), o Edifício Castil (1968-1971, Lisboa) ou a Urbanização da península de Troia (1090-1976) - desenhou o projeto de arquitetura, o design de interiores e o mobiliário daquele espaço.

A construção da Loja Rampa, concluída em 1956, esteve a cargo do engenheiro Diamantino Tojal, e contou com a colaboração de vários outros artistas, entre os quais, Sá Nogueira, Almada Negreiros, Alice Jorge e Júlio Pomar, tendo a loja mais tarde vendido também pequenos objetos de arte e design concebidos por criadores portugueses.

Demolida durante os anos 1980, ao fim de quase 30 anos, "esta loja é considerada pela historiografia da arquitetura moderna como um dos melhores exemplos da afirmação de Lisboa cosmopolita e da arquitetura pensada para a função comercial".

A loja constitui "um dos projetos mais representativos do entendimento do espaço de Conceição Silva, da qualidade do seu desenho e da forma como entendia a arquitetura como obra total, desenvolvendo a prática disciplinar do design de equipamento e de interiores", sustenta o MUDE.

Ao longo da sua vida, Querubim Lapa explorou diversas técnicas artísticas, como a escultura, a gravura, o esmalte, a tapeçaria, o desenho e, em especial, a pintura, dedicando-se à cerâmica a partir de 1954, ano em que se estabeleceu na Fábrica Viúva Lamego com ateliê próprio, "assumindo um importante papel no contexto das artes decorativas".

Este pórtico, desenhado e produzido na Fábrica Viúva Lamego, "é representativo do saber de uma das mais antigas fábricas de cerâmica em Portugal que sempre respeitou as metodologias e os processos tradicionais dos azulejos portugueses, desenvolvendo, em paralelo, um processo de modernização dos seus temas e motivos através da colaboração com muitos artistas nacionais e internacionais".

O MUDE sublinha ainda que o pórtico "é também exemplar da imagética de Querubim e da sua arte como ceramista".

Destaca a gramática decorativa utilizada, o cromatismo e a textura dos azulejos, mas também a associação entre uma composição figurativa, onde predomina o azul, o verde e o branco, e um jogo geométrico de linhas e cores, representativo do seu trabalho abstracionista.

"Além dos característicos pássaros, das faces humanas, dos elementos vegetalistas e dos animais, identifica-se um chapéu e um sapato assinalando, talvez, o carácter comercial da Loja Rampa", descreve o MUDE.

O pórtico de Querubim Lapa para a Loja Rampa passa a integrar o acervo do MUDE, estando prevista a sua instalação em uso no edifício do museu, após a conclusão das obras de requalificação em curso.