Museu do Louvre reabre ao público três dias após polémico assalto

O museu mais visitado do mundo reabriu apenas esta quarta-feira, uma vez que encerra todas as terças-feiras para manutenção semanal.







Laurence des Cars será ouvida pela ministra da Cultura esta tarde sobre as condições de segurança do museu parisiense, numa Comissão de Cultura do Senado.





c/ agências

, desde aquele que é considerado um dos assaltos mais estranhos ao museu francês.As investigações ao assalto que ocorreu no domingo, em plena luz do dia no coração de Paris, ainda decorrem e as autoridades francesas continuam a procurar os quatro assaltantes.Prevê-se que, também esta quarta-feira, a diretora do Louvre se pronuncie perante o Parlamento francês para explicar como é que os quatro ladrões conseguiram entrar no museu e roubar as joias da coroa, causando prejuízos estimados em 88 milhões de euros.O jornal francêsnoticiou que a curadora do Louvre, que até agora não se pronunciou sobre o caso,Entre os objetos roubados estão oito joias da antiga coroa francesa, incluindo a tiara da imperatriz Eugénia, do século XIX. As autoridades confirmaram que quatro pessoas estiveram diretamente envolvidas no assalto e que poderão ter contado com "várias equipas de apoio".O assalto à Galeria Apollo do Louvre, durante o dia e à vista dos visitantes, gerou forte polémica política e relançou o debate sobre a segurança das instituições culturais francesas, após as imagens do roubo terem sido amplamente divulgadas nos meios de comunicação internacionais.