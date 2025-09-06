Museu Jorge Vieira em Beja comemora 30 anos com exposição de homenagem ao artista

Em comunicado, a Câmara de Beja explicou que a mostra, intitulada "Terra Sol Liberdade", vai ser inaugurada às 17:30 do próximo dia 13 e estará patente ao público até 31 de dezembro, no Centro de Arqueologia e Artes.

A iniciativa pretende celebrar os 30 anos de existência do Museu Jorge Vieira, "criado em Beja a partir da doação que o escultor fez à cidade, em 1995", destacou o município.

"O museu tem sido casa de um conjunto notável de esculturas, maquetas e desenhos que marcaram a arte portuguesa do século XX [e] 30 anos depois e um ano depois de se cumprirem os 50 anos de Abril, a cidade devolve-lhe uma homenagem" através desta exposição, pode ler-se no comunicado.

Contactada pelas agência Lusa, fonte da Câmara de Beja indicou que a mostra resulta de um convite feito "a vários artistas" com vínculos à cidade e ao próprio escultor para "criarem e dialogarem com obras de Jorge Vieira".

"Nessa altura, foi também estabelecido que [os artistas] iriam fazer uma residência artística em Beringel", uma das freguesias rurais do concelho, acrescentou.

E a escolha de Beringel, terra de oleiros, deveu-se ao facto de "a matéria de eleição de Jorge Vieira, embora trabalhasse outras, como a pedra e o ferro, ser o barro e a terra", revelou a mesma fonte.

Desse encontro de 10 dias, que contou com a participação dos mestres oleiros António Mestre e José Manuel Parreira, em julho deste ano, surgiram "novas obras que se cruzam agora com o espólio de Jorge Vieira".

A mostra vai apresentar ao público 28 obras de Jorge Vieira, "selecionadas por cada um dos artistas para dialogar com a sua criação artística", e 46 peças, entre desenhos e esculturas, "inéditas", ou seja, produzidas "de propósito para esta exposição", adiantou a fonte.

Noémia Cruz, que foi companheira do artista plástico e também é escultora, participa com duas peças, assim como a professora e artista Marta Castelo, com "cinco esculturas e instalações em barro", e a amiga e escultora Virgínia Fróis, com cinco peças.

Outros dos participantes são a ilustradora e sobrinha de Jorge Vieira Cláudia Guerreiro, (dois desenhos e cinco esculturas), o artista Tiago Mestre (duas instalações em barro), o ceramista Heitor Figueiredo (oito esculturas de barro, madeira e outras matérias) e a artista plástica residente em Beja Suzana Henriqueta (dois desenhos e seis esculturas).

Participaram ainda na residência artística as estudantes da Faculdade de Belas-Artes, em Lisboa, Bárbara Rodrigues e Rita Carreira, "para criarem elas próprias as suas obras de arte", tendo contribuído para a mostra com oito esculturas e um desenho.

Segundo a autarquia, "mais do que um exercício comemorativo", esta exposição pretende "renovar o diálogo entre Vieira, os artistas de hoje e a cidade de Beja, perguntando de que forma continuamos a pensar o escultor e o seu `ethos`".

Nome maior da escultura em Portugal, Jorge Vieira nasceu em Lisboa, a 16 de novembro de 1922, frequentou o Liceu Passos Manuel e a Escola de Belas-Artes, onde estudou arquitetura e escultura, e em Londres na Slade School of Fine Arts. Morreu em Estremoz, no distrito de Évora, a 23 de dezembro de 1998.

Está representado em coleções públicas e privadas, como o Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian e o Museu do Chiado, em Lisboa, e o museu em Beja detém grande parte do seu espólio,

Trabalhou com arquitetos como Frederico George, Francisco da Conceição Silva e Jorge Ferreira Chaves e deixou obras de arte pública como o "Gradeamento" (1997), no parque do município, em Lisboa, o Monumento ao Prisioneiro Político Desconhecido (1994), em Beja, ou o "Homem Sol", para a EXPO 98, no Parque das Nações, em Lisboa.