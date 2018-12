Museu Mudas da Madeira ganha obras de Jorge Pinheiro e Cruz-Filipe da coleção Novo Banco

Lusa03 Dez, 2018, 18:44 | Cultura

As obras serão depositadas no Mudas, com base num protocolo que vai ser assinado na terça-feira, entre a secretaria regional do Turismo e Cultura e o Novo Banco, cuja coleção de arte se encontra já representada em 12 núcleos, em diversas regiões do país.

De Jorge Pinheiro (Coimbra, 1931) vão estar expostos os quadros "Sem título" (1968), um óleo sobre contraplacado, e "Aquiles", da série "Ulisses" (1981), um acrílico sobre tela.

De Ricardo Cruz-Filipe, o Mudas passa a acolher "Mares", acrílico sobre impressão digital em tela, datado de 2003.

O projeto "Arte e Cultura Partilham-se", desenvolvido pela instituição bancária, permitiu até agora que 22 obras de "grande relevo cultural" estejam em exposição permanente em 12 museus, de várias regiões do país, em Castelo Branco, Guarda, Guimarães, Caldas da Rainha, Figueiró dos Vinhos, Lisboa, Viseu, Torres Novas, Óbidos e, agora, na Madeira, de acordo com o comunicado do Novo Banco, hoje divulgado.

Esta iniciativa está em curso desde janeiro.

A cerimónia da assinatura do protocolo vai contar com a presença da secretária regional com a tutela, Paula Cabaço.

O Museu de Arte Contemporânea foi criado em 1992 e instalado na Fortaleza de São Tiago, no Funchal.

Com a política de descentralização cultural desenvolvida pelo Governo Regional da Madeira, liderado por Miguel Albuquerque, foi decidido transferir este núcleo museológico da principal da cidade para o Centro das Artes-Casa das Mudas no concelho da Calheta, na zona oeste da Madeira, um projeto premiado da autoria do arquiteto Paulo David, inaugurado em 2004.

Este museu passou de uma área com 400 metros quadrados para um espaço com 1.800, tendo uma coleção de obras representativas da arte contemporânea portuguesa, sobretudo a partir dos anos de 1960.

Entre os artistas de referência presentes na coleção constam Joaquim Rodrigo, António Areal, Helena Almeida, José Escada, Manuel Baptista, Nuno de Siqueira e Artur Rosa, Gäetan, Fernando Calhau, Rui Sanches, Rui Chafes, Pedro Calapez, Pedro Casqueiro, Pedro Portugal, José Pedro Croft, Michael Biberstein, Ilda David, Sofia Areal, Álvaro Lapa, Ana Hatherly, Daniel Blaufuks, Pedro Gomes, Joana Vasconcelos, Fernanda Fragateiro, Manuel Rosa, Ângelo de Sousa, António Palolo, Eduardo Batarda, José Loureiro, Patrícia Garrido, Miguel Branco, Jorge Molder, Graça Pereira Coutinho, Albuquerque Mendes, Pedro Valdez Cardoso, Pedro Cabrita Reis, entre muitos outros.

O museu dispõe igualmente de uma seleção de peças da artista madeirense Lourdes Castro, além de obras cedidas, a título temporário, das coleções Berardo, Banif, Fundação PT, Grupo CTT e particulares.