Museu Nacional da Música em Mafra inaugurado em 22 de novembro
As novas instalações do Museu Nacional da Música (MNM), em Mafra, vão ser inauguradas no dia 22 de novembro, mais de dois anos depois do fecho em Lisboa, anunciou hoje a Museus e Monumentos de Portugal (MMP).
Quando se assinala o Dia Mundial da Música, a MMP assinala, em comunicado, que o programa da inauguração, marcada para um sábado, "inclui diversos concertos e estende-se por todo o fim de semana e dias seguintes".
"Entre 22 de novembro e até ao fim do mês, a entrada será livre, embora sujeita à lotação dos espaços, recomendando-se reserva de bilhete através da Bilheteira da Museus e Monumentos de Portugal", acrescentou a MMP, que indicou que a programação completa vai estar disponível no `site` do museu.