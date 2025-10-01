Museu Nacional da Música em Mafra inaugurado em 22 de novembro

Quando se assinala o Dia Mundial da Música, a MMP assinala, em comunicado, que o programa da inauguração, marcada para um sábado, "inclui diversos concertos e estende-se por todo o fim de semana e dias seguintes".

"Entre 22 de novembro e até ao fim do mês, a entrada será livre, embora sujeita à lotação dos espaços, recomendando-se reserva de bilhete através da Bilheteira da Museus e Monumentos de Portugal", acrescentou a MMP, que indicou que a programação completa vai estar disponível no `site` do museu.