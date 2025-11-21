Museu Nacional da Música um espaço sensorial e inclusivo

Depois de dois anos de trabalhos de restauro e afinação, há mais de 500 peças em exposição, entre instrumentos, materiais de construção e pinturas.

Instalado no Palácio Real de Mafra, a música vai soar pelas 15 salas de exposição.

Um museu sensorial com experiências para todos os públicos, já que o museu é inclusivo.

Um fim de semana por mês o museu estará em silêncio para quem quer fazer a visita sem som.