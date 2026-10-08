Museu Nacional de Arte Antiga reabre a 21 de novembro

A data foi avançada esta quinta-feira pela ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, no Parlamento, num debate sobre política setorial, em resposta à deputada do Chega Patrícia Carvalho.

O MNAA, no âmbito do PRR, teve acesso a 8,5 milhões de euros para obras de conservação e beneficiação da fachada norte, reabilitação e remodelação das coberturas da ala do antigo Palácio Alvor e a conclusão do restauro da Capela das Albertas.

Criado em 1884, o MNAA reúne atualmente um acervo de cerca de 40 mil peças, albergando a mais relevante coleção pública do país em pintura, escultura, artes decorativas portuguesas, europeias e da Expansão, desde a Idade Média até ao século XIX, incluindo o maior número de obras classificadas como "tesouros nacionais", assim como a maior coleção de mobiliário português.

Entre as obras de maior destaque estão os Painéis de São Vicente, de Nuno Gonçalves, alvo de restauro em curso desde 2020, a Custódia de Belém, os Biombos Namban, "As Tentações de Santo Antão", de Bosch, e "São Jerónimo", de Dürer.

Desde o encerramento, o museu tem estado a realizar atividades fora de portas com o projeto "O MNAA está Aqui", para dar a conhecer peças do seu acervo, em várias instituições museológicas de norte a sul do país, nos Açores e Madeira.

c/ Lusa