Museu Nacional do Azulejo convida à descoberta de peças antigas de Coimbra

Lusa 04 Mai, 2017, 13:22 | Cultura

"O Encanto na Hora da Descoberta. Azulejaria de Coimbra do século XVIII" é o título desta exposição, que é inaugurada pelas 16:30, e abre ao público no dia seguinte, ficando patente de terça-feira a domingo, até 13 de agosto.

A mostra reúne, na sua maioria, painéis de azulejo, mas também peças de cerâmica tridimensional, resultado de um trabalho de cerca de seis anos de inventariação de milhares de azulejos, que se encontravam no fundo antigo do Museu Nacional do Azulejo, e que tem por objetivo valorizar a produção setecentista das olarias de Coimbra.

De acordo com o museu, a inventariação permitiu identificar mais de setenta painéis de azulejos, dos quais se apresentam quarenta, encontrando-se presentes obras de quase todos os artistas que trabalharam em Coimbra.

A ideia da preservação deste património surgiu, pela primeira vez, quando, no final do século XIX, se começou a reunir um conjunto de painéis provenientes da demolição de edifícios.

Parte destes azulejos foram então integrados na coleção do Museu de Antiguidades do Instituto de Coimbra o qual, em 1911, viria a transformar-se no Museu Machado de Castro.

"Hoje, mais de 100 anos depois, cumpre-se o projeto, tarefa só possível mercê de um complexo trabalho de inventariação e restauro, apoiado por um vasto grupo de estagiários e voluntários que potenciaram a equipa do Museu Nacional do Azulejo", sublinha esta entidade.

Porque a manufatura de azulejos esteve sempre associada à de outros objetos de cerâmica, surgem também na exposição algumas peças das olarias de Coimbra, que se concentravam no chamado Bairro das Olarias, na zona oeste da baixa citadina, conhecida como "Baixinha".

A produção de azulejo em Coimbra começou a destacar-se com o conimbricense Agostinho de Paiva I (1695-1734), que esteve em Lisboa trabalhando nas olarias e veio a casar-se na capital.

Regressado a Coimbra, seguiram-no outros artistas lisboetas, sendo através destes, e de outros que se lhes foram juntando, que nasceu esta original produção de azulejaria.

"Subalternizada face às olarias lisboetas, que no século XVIII produziram muitos milhares de azulejos para todos os territórios portugueses, a produção de Coimbra, com os seus azulejos de menor dimensão que os de Lisboa, foi encarada como tendo menos qualidade, tanto do ponto de vista dos materiais empregues, como do traço ingénuo e das cores pouco luminosas", assinala o museu.

No entanto, os especialistas verificam hoje que "os pintores de azulejos em Coimbra definiram, progressivamente, uma estética original, diferenciada do que então se produzia em Lisboa, destacando-se os emolduramentos assimétricos das composições figurativas e a variação de soluções que se podem encontrar num mesmo espaço".