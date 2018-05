Museus de Viseu vão ter um passaporte a partir de dia 18

Lusa02 Mai, 2018, 17:57 | Cultura

Casa da Lavoura e Oficina do Linho de Calde, Casa da Ribeira, Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, Coleção Arqueológica José Coelho, Museu de História da Cidade, Museu de Almeida Moreira, Museu do Quartzo, Quinta da Cruz, Museu Nacional Grão Vasco, Museu Tesouro da Misericórdia, Museu Tesouro da Sé e Museu Etnográfico de Silgueiros são os locais do concelho onde podem ser obtidos os carimbos.

"Este passaporte é apenas um dos recursos conjuntos que os museus de Viseu estão a lançar", disse o vereador da Cultura da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, durante a apresentação da programação das comemorações do Dia Internacional dos Museus, que propõe mais de 50 atividades diurnas e noturnas para três dias.

Na opinião de Jorge Sobrado, vive-se "um momento de relançamento da relação dos museus de Viseu", que está "muito bem representado neste passaporte", que terá um custo simbólico de 1,5 euros.

No passaporte, encontra-se já o Museu de História da Cidade, apesar de este ainda não existir.

Isto porque, segundo Jorge Sobrado, no dia 18 será concretizada "uma ambição antiga de Viseu", com "a abertura da primeira encarnação do Museu de História da Cidade".

"Não é ainda exatamente o Museu de História da Cidade, mas é o seu embrião, que não tem retorno", garantiu, acrescentando que o espaço da antiga Papelaria Dias receberá a exposição "Ícones de Viseu -- O despertar do museu", que terá "algumas pérolas da história de Viseu, algumas delas com mil anos, outras com mais".

O vereador da Cultura frisou que, entre os dias 18 e 20, os museus de Viseu vão oferecer "um programa cheio e sedutor", com "experiências para todos os públicos e para todas as horas".

"Há uma oferta dedicada especialmente a crianças, uma oferta dedicada especialmente a famílias e uma oferta pensada para os amantes e os fieis de algumas expressões artísticas", afirmou, exemplificando que o lançamento do Guia do Tesouro da Catedral, que é "muito vocacionado para quem tem já uma predisposição, uma sensibilidade, para a arte sacra".

Jorge Sobrado disse que o programa também "desafia aqueles que não são hoje ainda os visitantes habituais dos museus", fazendo-lhes "propostas inovadoras, irreverentes".

Um dos exemplos que apontou foi a caminhada noturna pelo Monte de Santa Luzia, ao redor do Museu do Quartzo, com o tema "Arqueologia e geologia: uma viagem pelo passado e presente", na noite de 19.

"Nessa mesma noite, para quem quiser uma experiência musical diferente no ambiente do Museu Nacional Grão Vasco, tem um concerto de piano, à mistura com poesia portuguesa, interpretado por António Victorino d` Almeida e Aurelino Costa", acrescentou.

O vereador sublinhou ainda a preocupação crescente dos museus de Viseu com a inclusão, avançando que serão feitas visitas ao Museu do Quartzo especialmente para invisuais, mas que poderão ser realizadas também por aqueles que não o sejam, que colocarão uma venda nos olhos.

Jorge Sobrado destacou também a inauguração da exposição "Interconectividades -- Entre espaços para refletir sobre museus e comunidades", elaborada por alunos de Artes da Escola Secundária Alves Martins, no Museu Tesouro da Misericórdia, no dia 18.

O lançamento do livro "Várzea de Calde: uma aldeia tecida a linho", no dia 18, na Casa de Lavoura e Oficina do Linho, e o percurso pedestre "A dinâmica do linho", no dia seguinte, são outros pontos do programa.

"São 50 pretextos, durante três dias, num conjunto alargado de horas de programação", frisou Jorge Sobrado.