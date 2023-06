Museus e Patrimónios. Duas entidades vão substituir a Direção-Geral

Foto: António Cotrim - Lusa

O Governo decidiu extinguir a Direção-Geral do Património Cultural. Num processo de reorganização do património, a partir de 1 de janeiro, nascem duas entidades: a empresa Museus e Monumentos de Portugal, com sede em Lisboa, e o instituto público Património Cultural, instalado no Porto, que ficará responsável pela salvaguarda, conservação e preservação do património.