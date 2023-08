Amadou Dafé, escritor guineense a viver em Portugal, foi outro dos participantes nas Festas de Quintal a propósito do lançamento do novo livro A Selva Mágica das Sarnadas de Ródão.

A autodidata nascida na Guiné Bissau Cunca juntou-se ao evento para apresentar as máscaras africanas que a inspiraram a criar vários rostos em argila.



Houve ainda gastronomia e artesanato entre a plateia.



Estes encontros acontecem aos Domingos até início de Setembro.