Músico angolano Paulo Flores anuncia concertos para 2026

Serão "dois concertos em nome próprio que prometem ser momentos de celebração profunda da identidade, da memória e da emoção", refere a promotora em nota de imprensa.

Paulo Fores, 53 anos, lançou em abril passado o mais recente álbum, "Canções que fiz pra quem me ama", que contou com a participação de vários músicos, nomeadamente Bonga, Kiari Flores, Manecas Costa, Diogo Guanabara, Pry Santos e Ivo Costa.

"Pioneiro do semba e figura central no movimento da Kizomba nos anos 80", descreve a promotora, Paulo Flores tem um percurso artístico de 38 anos, iniciado em 1988, ainda adolescente.

O músico conta com mais de uma dezena de álbuns, entre os quais "Independência" (2021), inspirado na história da independência de Angola, "Kandongueiro Voador" (2018), "Bolo de Aniversário" (2016), só para citar os mais recentes.

Paulo Flores também publicou o EP "No Tempo das Bessanganas", com o músico Yuri da Cunha, e o álbum "A Benção e a Maldição", no projeto Esperança com o `rapper` Prodígio.