Músico de Évora mapeia som da Gruta do Escoural com 50 mil anos

Um músico de Évora e uma equipa de técnicos e engenheiros de som estão a fazer recolhas para elaborar o mapa sonoro da Gruta do Escoural. É uma das etapas do projeto que tem como objetivo a promoção e preservação do património sonoro do Alentejo.