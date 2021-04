Músico de hip-hop DMX morreu aos 50 anos

DMX, de verdadeiro nome Earl Simmons, era uma das grandes figuras do hip-hop dos anos 90 e início dos anos 2000, com temas como "X Gon` Give It To Ya" ou "Party Up".

"Earl era um lutador que se bateu até ao fim", disse a família em comunicado.

"Amava a família de todo o coração e nós valorizamos os momentos que passámos com ele (...) a sua música inspirou inúmeros admiradores no mundo », acrescentou a família na nota.

"DMX era um artista brilhante e uma inspiração para milhões de jovens no mundo", sublinhou a Def Jam Recordings, editora que lançou muitos dos seus álbuns mais conhecidos. "Era um gigante", considerou a casa discográfica.

Nascido em Baltimore, a 18 de dezembro de 1970, cresceu com a mãe e os irmãos e irmãs no subúrbio norva-iorquino de Yonkers, onde era frequentemente espancado.

"Não tive propriamente infância », confessou à revista Rolling Stone em 2000: "Foi sempre escuro e deprimente connosco".

Ganhou reputação de criança difícil, conhecido pelas explosões de raiva e passou boa parte da infância em casas de acolhimento.

Desde os 14 anos que passou períodos na prisão, cometeu vários roubos e teve problemas com drogas, que o acompanharam toda a vida, tendo realizado uma cura de desintoxicação em 2019.

Mesmo depois de célebre, continuou a ter problemas com a justiça, com acusações de posse de estupefacientes, maus tratos a animais, condução perigosa, não pagamento de pensão alimentar e fingiu mesmo ser um agente federal.

Em novembro de 2017, foi condenado por fraude fiscal, por impostos não entre 2000 e 2005.

Cumpriu um ano de prisão e teve de restituir 2,3 milhões de dólares.