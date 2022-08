Músico Harry Styles atua em Portugal em julho de 2023

De acordo com a Everything is New, este concerto ainda faz parte da atual digressão "Love On Tour", e a primeira parte será assegurada pela dupla britânica Wet Leg.

Os bilhetes, que vão custar entre os 81 e os 150 euros, serão colocados à venda a 02 de setembro, a partir das 10:00 nos pontos oficiais de venda.

"Haverá ainda uma pré-venda para todos os inscritos na `newsletter` da Everything Is New, no dia 01 de setembro às 10:00", refere a promotora.

Harry Styles, músico e ator, que fez parte do grupo One Direction, lançou-se a solo em 2017, quando saiu o primeiro álbum, homónimo, seguindo-se "Fine Line" (2019) e "Harry`s House", editado este ano.

Além de ter lançado um novo álbum, Harry Styles protagonizou ainda os filmes "Don`t Worry Darling", de Olivia Wilde, que fará a estreia no festival de cinema de Veneza (Itália) e "My Policeman", de Michael Grandage, que se estreará no festival de cinema de Toronto (Canadá).

O cantor atuou a 31 de julho na Altice Arena, em Lisboa, cumprindo um concerto esgotado que deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiado por duas vezes por causa da pandemia da covid-19.

Segundo a promotora, "a etapa europeia da digressão em 2023 será a estreia de Harry Styles em estádios e recintos de grande dimensão".

