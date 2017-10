Músico norte-americano Tom Pettty está "a lutar pela vida"

RTP02 Out, 2017, 21:35 / atualizado em 02 Out, 2017, 22:12 | Cultura

A CBS citou fontes policiais para noticiar a morte do cantor, figura conhecida do rock norte-americano que estava em digressão este ano para assinalar os 40 anos de carreira com a banda que habitualmente o acompanhava, The Heartbreakers.



Segundo o portal TMZ, o músico, de 66 anos, estava inconsciente e sem respirar quando foi encontrado, mas os serviços de emergência conseguiram reanimar Tom Petty e transportaram-no para o hospital da UCLA de Santa Mónica.



O mesmo portal referia alguns minutos depois que o músico está a "lutar pela vida" depois do ataque cardíaco súbito.