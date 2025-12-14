Cultura
Músico Nuno Rodrigues fundador da Banda do Casaco morreu aos 76 anos
O músico e editor Nuno Rodrigues, fundador do grupo Banda do Casaco e da editora Companhia Nacional de Música, morreu hoje em Cascais aos 76 anos, disse à Lusa fonte próxima da família.
De acordo com a mesma fonte, o músico morreu no Hospital de Cascais.
Nuno Rodrigues, nascido em Lisboa em 1949, integrou os Música Novarum e Family Afair antes de fundar, em 1973, juntamente com António Avelar Pinho, o grupo Banda do Casaco, um dos mais vanguardistas daquela década da música portuguesa.