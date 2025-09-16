Músico sueco Tomas Lindberg morre aos 52 anos

No dia 15 de agosto, a banda de "Slaughter of the Soul" tinha anunciado, através de uma publicação nas redes sociais, que Lindberg estava hospitalizado desde maio, depois de ter sido diagnosticado com um cancro na boca e no palato no final de 2023.

Na altura, Lindberg mostrava-se satisfeito por ter gravado a voz para um novo álbum na véspera da operação que lhe retirou uma parte afetada pela doença.

"Por isso, as vozes foram gravadas ANTES do resto do disco... Um pouco diferente, mas foi bom ter conseguido fazê-lo. Decidimos agora não esperar mais para lançar este disco. Tínhamos planeado esperar para ver se e quando eu seria capaz de cantar de novo, para podermos lançar o disco com concertos", escreveu o músico, parte fundamental da música extrema da década de 1990 e da viragem do século, através de bandas como Disfear, Lock Up, The Crown ou Skitsystem.

Na mesma mensagem, Tomas Lindberg escreveu: "Por favor respeitem que não queremos tornar isto numa grande coisa, e que eu não vou responder a entrevistas sobre o cancro, o tratamento ou a recuperação. Queríamos que isto estivesse cá fora, porque queríamos explicar aos fãs o porquê de estarmos em silêncio por tanto tempo."

"Espero que estejam todos bem. Tomem conta de vocês, das vossas pessoas queridas e do tempo que têm nesta terra", concluía o também professor de estudos sociais.

Desde o anúncio da morte de Lindberg que as reações se têm multiplicado, desde bandas a profissionais do meio musical.

O diretor da revista especialista Decibel, Albert Mudrian, escreveu que o vocalista sueco "era um defensor de novos artistas e de bandas muitas vezes subvalorizadas, sempre disponível para partilhar um álbum que o entusiasmava".

"Estava sempre disponível para nos ajudar, também, fosse a voar da Suécia para participar em pessoa no nosso concerto da edição 100 ou, à distância, para gravar um vídeo durante a pandemia", escreveu Mudrian, que classificou Lindberg como membro da família e, por consequência, da família de todos os leitores.

Nas redes sociais, artistas como os japoneses Mono, o britânico Nick Holmes (de Paradise Lost) ou as editoras Peaceville e 20 Buck Spin lamentaram a morte de uma pessoa que deixou uma "marca indelével" no género.

Apesar da sua ligação a vários projetos, Tomas Lindberg será lembrado em particular pelos discos editados por At The Gates nos anos 1990, com destaque para "Slaughter of The Soul", lançado pela britânica Earache em 1995 e repetidamente listado desde então entre os melhores discos de sempre de metal.

A canção de abertura, "Blinded By Fear", teve direito a vídeo na MTV.