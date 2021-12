Músico vencedor de um Grammy J.D. Crowe morre aos 84 anos

"Queremos apenas agradecer a todos pelos seus pensamentos e orações durante este momento difícil. Por mais que o meu pai fosse um grande músico, ele era ainda um melhor marido, pai e amigo", afirmou David, numa breve mensagem.

Crowe morreu na sexta-feira de causas não reveladas, de acordo com o anúncio da família através do Facebook.

Nascido James Dee Crowe em 1937, a sua carreira incluiu passagens pelos Sunny Mountain Boys de Jimmy Martin, Mac Wiseman e a sua própria banda, os Kentucky Mountain Boys, que posteriormente se tornou New South.

De acordo com o Bluegrass Music Hall of Fame and Museum, o seu caminho foi traçado em 1949 quando, aos 12 anos, ouviu Lester Flatt, Earl Scruggs e os Foggy Mountain Boys tocarem em Lexington.

"Crowe foi inovador no banjo e influenciou inúmeros músicos com a sua técnica e estilo", lê-se numa publicação no `site` do salão Owensboro, Kentucky.

Vários tributos do mundo da música têm sido partilhados nas redes sociais desde que foi confirmada a sua morte.

"Ele era uma lenda absoluta", escreveu o eclético guitarrista de `bluegrass` [música popular e tradicional norte-americana] Billy Strings, na rede social Twitter.

"Será recordado como um dos maiores de sempre a tocar música `bluegrass`. Ele tinha o tom, gosto e tempo como nenhum outro", acrescentou.

Em 1983, Crowe ganhou um Grammy pelo melhor desempenho instrumental `country` com a canção "Fireball".

J.D. Crowe deixa a mulher, Sheryl, os filhos David e Stacey, e uma neta, Kylee.