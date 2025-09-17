Músicos Camané e Janeiro nomeados para Grammy Latinos

Os músicos Camané e Janeiro estão nomeados para Grammy Latinos. O disco "Ao vivo no CCB - Homenagem a Mário Branco" valeu a Camané uma nomeação na categoria de "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa".

O fadista já tinha sido nomeado para estes prémios em 2020.



O cantor Janeiro estreia-se nos Grammy Latinos. Está indicado na categoria de "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa" com o terceiro disco de originais, "Fugacidade".



O porto-riquenho Bad Bunny lidera esta edição com 12 nomeações. Os Grammy Latinos vão ser entregues a 13 de novembro em Las Vegas.