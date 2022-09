Músicos refugiados do Afeganistão dão continuidade à orquestra ANIM em Braga e Guimarães

Nos últimos dois meses foram acolhidos em Braga e Guimarães quarenta e três músicos refugiados do Afeganistão. Fazem parte de um grupo de música tradicional que pertence à Orquestra ANIM do Instituto Nacional de Música do Afeganistão.