NAPA colocam Portugal na final do Festival Eurovisão

A música dos NAPA foi uma das dez apuradas na primeira semifinal do concurso, ao contrário do que previam as casas de apostas especializadas na Eurovisão.O vocalista da banda, João Guilherme Gomes, diz à Antena 1 que, até ao fim, ficou a dúvida se passavam ou não à fase seguinte.

Os NAPA vão atuar novamente no próximo sábado, desta vez na final, em Basileia, na Suíça.





A realização de duas semifinais, para apurar os países em competição na final, aconteceu pela primeira vez em 2008 e, desde então, Portugal já tinha falhado cinco vezes a passagem: em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019.