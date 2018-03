"Nas tuas mãos" é o álbum de estreia de Enoque, cheio de soul, `R&B` e pop

Lusa30 Mar, 2018, 12:17 | Cultura

Em declarações à agência Lusa, Enoque disse que decidiu lançar-se agora numa carreira a solo porque as pessoas com quem trabalhou o "incentivaram a isso".

"Comecei a trabalhar com os HMB, mais à frente tive oportunidade de escrever canções para outros artistas e foram precisamente todas essas pessoas que estavam à minha volta que me incentivaram para que começasse a escrever as minhas próprias canções", afirmou.

E foi o que o músico fez, ao longo dos últimos dois, três anos, entre escrita e gravação deste trabalho, com que agora se apresenta ao público.

Em 2016, o músico editou o `single` "Nunca é bom demais" e, no verão de 2017, outro intitulado "Jura", para o qual contou com a colaboração de Anselmo Ralph.

Contudo, para Enoque, o seu "cartão de visita" é a globalidade de "Na tua mão". É com este trabalho que espera começar a ser ouvido e identificado pelo público, é nele que se encontra a mensagem musical que quer passar, como disse à Lusa.

Tomando Michael Jackson, Justin Timberlake e Frank Ocean por inspiração, este disco de Enoque integra, sobretudo, ritmos pop, soul e `R&B`, ainda que também contenha algumas músicas com uma batida "mais dançável", e algumas baladas.

"Quando estás aqui" é uma das canções do novo disco do músico nascido no Brasil, em 1993, a residir em Portugal desde os três anos, escrita em parceria com Sara Tavares.

Sobre as diferentes músicas, Enoque disse que contam histórias, muitas das quais de amor, ainda que nem sempre passem pelo romance.

"As minhas canções contam histórias, muitas delas que não passam exatamente pelo romance, mas pela vida, pelos relacionamentos que nós temos, que às vezes não são propriamente amorosos, mas que, de certa forma, quando [as] canto, se tornam mais românticas", sublinhou.

"Na tua mão", um tema mais soul e `R&B`, dá título ao álbum, por o músico sentir que está agora na mão do público a sua aceitação como músico.

Muito concentrado neste disco, que irá promover em vários locais, Enoque pensa já no próximo álbum. Entretanto, também lançou um terceiro `single` -- "Teus sinais" -, que compôs com Héber Marques, dos HMB.

Hoje, o músico vai estar na Fnac de Évora, a promover o novo trabalho.

Nos dias 25 e 26 de maio, apresentar-se-á na Fnac Chiado e na Fnac Fórum Almada, respetivamente.