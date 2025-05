Natasha Bedingfield e Ena Pá 2000 na Queima das Fitas de Coimbra

A cantora pop de ascendência neozelandesa, autora de "Unwritten", um sucesso quase instantâneo em 2004, mas também de temas como "Single" ou "These Words", atua no palco principal da Queima das Fitas de Coimbra na noite de 29 de maio.

Já os Ena Pá 2000, a banda liderada por Manuel João Vieira, regressam à `cidade dos estudantes`, onde atuaram pela última vez em 2001, há 24 anos, partilhando o palco do último dia de festividades (31 de maio) com João Pedro Pais e Expensive Soul.

O rap em português está reservado para dia 26 (King Bigs, Força Suprema e Van Zee), seguindo-se duas noites em que os destaques vão para o `trap` e `funk` brasileiros: a 27 atuam Wiu e Veigh e no dia 28 DJ LK da Escócia e Zé Felipe.

A primeira noite da Queima das Fitas no que aos concertos diz respeito decorre no dia 23, com os Bateu Matou, HMB e Anselmo Ralph.

No dia 24, o cartaz propõe os Napa, vencedores do Festival da Canção, Miguel Luz e Richie Campbell e, no dia 25, a noite está reservada para o projeto Pimbamix e Quim Barreiros.

Por seu turno, o `hip-hop` de Dillaz, que regressa a Coimbra pela terceira vez nos últimos quatro anos, e do luso-moçambicano Plutónio, têm encontro marcado com o público estudantil de Coimbra no dia 30.

Em declarações aos jornalistas, Carlos Missel, coordenador da edição de 2025 da Queima das Fitas de Coimbra, notou que a organização procurou apresentar um cartaz "eclético e com vários estilos musicais".

Questionado pela Lusa, Carlos Missel situou o orçamento deste ano entre os 2,3 e os 2,5 milhões de euros, idêntico ao de 2024, mas substancialmente mais elevado do que em anos anteriores, um aumento derivado "do preço das coisas, da inflação, não só dos artistas, mas dos fornecedores", junto com mais investimento da organização, "para continuar a fazer da Queima das Fitas o maior evento académico do país e o maior evento da cidade" de Coimbra.

Já sobre a Serenata Monumental, que abre o programa das festas na noite de 22 para 23, realizar-se-á no largo da Sé Velha, mas com novas disposições de acesso e de segurança, incluindo um recinto demarcado junto ao monumento.

No entanto, Carlos Missel escusou-se, para já, a revelar mais pormenores, remetendo para o final desta semana, após uma reunião com entidades policiais e municipais.

Ainda segundo o mesmo responsável, a edição de 2024 da Queima das Fitas de Coimbra deu 250 mil euros de lucro, dos quais 5% (cerca de 12.500 euros) transitam para a comissão organizadora deste ano e o valor restante é distribuído pelos diversos núcleos e organismos da Associação Académica de Coimbra.