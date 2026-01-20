Netflix apresenta nova oferta para adquirir Warner Bros

A oferta da Netflix foi considerada preferível pelo Conselho de Administração da WBD, superando uma contraproposta apresentada pela produtora Paramount Skydance.

A Netflix decidiu simplificar a sua proposta de aquisição da Warner Bros Discovery (WBD), mantendo o mesmo valor global, numa tentativa de acelerar o processo de aprovação pelos acionistas do histórico estúdio cinematográfico.A plataforma de streaming informou que o acordo revisto deverá facilitar a marcação de uma “votação dos acionistas”, de acordo com a agência Lusa.A empresa sediada em Los Gatos, na Califórnia, anunciou oficialmente, na passada quarta-feira, a alteração dos termos da aquisição, passando a propor um pagamento exclusivamente em numerário pelos estúdios Warner Bros e pela plataforma HBO Max.Segundo a Netflix, a mudança tem como objetivo acelerar uma transação que poderá demorar meses a ser concluída, tanto devido à possível oposição política à fusão como ao interesse continuado da rival Paramount Skydance em adquirir a totalidade da empresa liderada por David Zaslav.No acordo original anunciado há algumas semanas, a 5 de dezembro, os acionistas da WBD receberiam 23,86 euros por ação (27,75 dólares), incluindo 19,99 euros (23,25 dólares) em dinheiro e 3,87 euros (4,50 dólares) em ações da Netflix.A estrutura avaliava a empresa em cerca de 70 mil milhões de euros (82,7 mil milhões de dólares). No entanto, fontes citadas pela agência Lusa indicaram à Bloomberg que a Netflix ponderava já nessa altura eliminar a componente em ações.Ainda assim, a Netflix garantiu cerca de 50 mil milhões de euros (59 mil milhões de dólares) em financiamento junto dos bancos de Wall Street para apoiar a operação e, segundo Stephen Flynn, analista sénior de crédito da Bloomberg Intelligence, mantém capacidade para contrair mais dívida sem comprometer a sua sólida classificação de crédito.Embora não tenha aumentado o valor da oferta, a Paramount introduziu novos elementos, incluindo uma garantia pessoal de 40,4 mil milhões de dólares do bilionário Larry Ellison, pai do presidente da empresa, segundo a Lusa.Ainda assim, o Conselho de Administração da Warner Bros Discovery rejeitou “por unanimidade” a nova proposta da Paramount, reafirmando a preferência pela oferta da Netflix.Caso se concretize, a aquisição permitirá à Netflix incorporar não só o vasto catálogo cinematográfico da Warner Bros. mas também o serviço de streaming da concorrente HBO Max.O acordo representará a maior operação de consolidação no setor do entretenimento desde a compra da Fox pela Disney em 2019, avaliada em quase 61 mil milhões de euros (71 mil milhões de dólares).