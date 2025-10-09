Nobel da Literatura 2025 atribuído a László Krasznahorkai

Foto: Gyula Czimbal - EPA

O prémio Nobel da Literatura vai visitar Portugal, daqui a 10 dias. O escritor húngaro László Krasznahorkai é um dos convidados do Folio, Festival Literário Internacional de Óbidos. Vai participar no último dia do festival, no dia 19 de Outubro, domingo, pelas 5 e meia da tarde.