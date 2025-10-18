Nobel da Literatura László Krasznahorkai cancela presença no Fólio por motivos de saúde

O escritor húngaro László Krasznahorkai devia participar, no domingo, na última mesa de autor, onde ia conversar com Lionel Shriver e Rui Cardoso Martins sobre o tema "Morte".

Numa nota à imprensa, a organização do Fólio indicou que, de acordo com a editora, "por questões de saúde que exigem atenção imediata", o escritor, que já deixou a vila de Óbidos, "não poderá estar presente nos eventos e compromissos com a comunicação social nos quais tanto desejava participar".

A mesa, a última desta edição do festival, vai realizar-se assim, sob o mesmo tema, com a jornalistas e escritora norte-americana Lionel Shriver e o português Rui Cardoso Martins, numa conversa moderada por Isabel Lucas.

Na nota, a organização do Fólio "deseja ao autor uma rápida recuperação e agradece a compreensão do público".

László Krasznahorkai seria o terceiro laureado com o prémio Nobel da Literatura a participar na edição que assinala os 10 anos do Fólio, levando à vila, do distrito de Leiria, cerca de 800 autores.

Nas 15 mesas de autores, que decorrem desde o dia 9 de outubro, dois outros prémios Nobel, a escritora bielorrussa Svetlana Aleksiévitch (galardoada em 2025) e o autor sul-africano J. M. Coetzee, distinguido em 2003.

Organizado pelo município de Óbidos, em parceria com a empresa municipal Óbidos Criativa, a livraria Ler Devagar e a Fundação Inatel, o Fólio realiza-se desde 2015 na vila classificada como Cidade Criativa da Literatura pela UNESCO.