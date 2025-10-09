Cultura
Nobel literatura. Livreiros ficaram surpreendidos
Foto: Henrik Montgomery - EPA
O prémio Nobel deste ano tem um livro editado em português, com a chancela da Antígona, o livro "O Tango de Satanás". Há um segundo livro que está prestes a ser lançado, pela editora Cavalo de Ferro, que tem como título: "Herscht - 07769".
Estes anúncios costumam levar a um aumento da procura nas livrarias. Numa das mais históricas livrarias do Porto, a Lello,
existe um espaço dedicado exclusivamente aos vencedores dos prémios Nobel, onde o escritor húngaro László Krasznahorkai vai ganhar, em breve, um lugar de destaque com a consagração como Prémio Nobel da Literatura deste ano.
O autor de 71 anos vai receber o Nobel da Literatura, por decisão da Academia Sueca. László Krasznahorkai foi descrito como um escritor com uma obra convincente e visionária que, no meio do terror apocalíptico, reafirma o poder da arte.
O autor da Hungria era curiosamente apontado como favorito ao prémio, nas casas de apostas, durante as últimas semanas. E acabou mesmo por ser o laureado com o mais prestigiado prémio no mundo literário.
László Krasznahorkai já tinha prevista uma visita a Portugal, para daqui a poucos dias. O Nobel da Literatura vai estar presente no Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos - vai ser no dia 19 de outubro, um domingo, o último dia do festival, às 5 e meia da tarde. É um dos convidados do certame, este ano dedicado ao tema "Fronteiras".