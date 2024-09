Norte-americanos Pixies regressam a Lisboa para concerto em maio

De acordo com comunicado da Everything is New, o concerto insere-se na digressão "The Night the Zombies Came", de apresentação do álbum com o mesmo título, que tem data prevista de edição para outubro.

"Em 2024, os Pixies celebram marcos importantes como o lançamento do seu 10.º álbum de estúdio, `The Night the Zombies Came`, o aniversário dos 35 anos desde o álbum `Doolittle`, que os catapultou para o sucesso no Reino Unido, e 20 anos desde a sua reunião no Coachella", lembrou a promotora.

Os bilhetes vão ser colocados à venda às 09:00 de sexta-feira, com preços entre os 29 e os 50 euros, mais taxas.

Formados em 1986 em Boston, pelo vocalista e guitarrista Black Francis, pelo guitarrista Joey Santiago, pela baixista Kim Deal (lugar agora ocupado por Emma Richardson) e pelo baterista David Lovering, os Pixies assumiram um lugar de destaque na música alternativa americana, com forte presença na Europa, logo a partir do álbum de estreia, "Surfer Rosa", de 1988.

Com vários títulos que marcaram a cena musical da época, como "Doolittle" ou "Bossa Nova", os Pixies separaram-se pouco tempo depois, no começo dos anos 1990, e voltaram ao ativo em 2004, com uma série de concertos que incluiu Portugal.

Desde então já lançaram vários discos e têm-se desdobrado em concertos.