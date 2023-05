North Festival. Jafumega assinalam 45 anos de carreira na Alfândega do Porto

Foto: Jafumega@Facebook

No arranque da edição do North Festival, na Alfândega do Porto, vai haver um reencontro raro. Umas das mais célebres bandas da música portuguesa dos anos 80, os Jafumega, voltam a reunir-se em palco para assinalar 45 anos de carreira.